Проходит церемония прощания с Токаем Мамедовым

2018-05-03 12:40 | www.apa.az | 8

В мечети Тезе пир началась церемония прощания с народным художником, выдающимся скульптором Токаем Мамедовым.

Как сообщает АПА, в церемонии прощания принимают участие деятели культуры и общественные деятели, представители общественности и близкие умершего.

После цереонии прощания, которое завершится в 14:00, тело видного деятеля искусства будет предано земле во II Алее почетного захоронения.

Токай Мамедов умер 2 мая на 91 году жизни в больнице, где проходил лечение.

Он является автором многочисленных скульптур и надгробных памятников, в том числе Насими, Мухаммеда Физули, Мешеди Азизбекова, Узеира Гаджибекова, Кероглу и других исторических деятелей.