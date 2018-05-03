Российский истребитель потерпел крушение над Средиземным морем, погибли 2 летчика

2018-05-03 12:48 | www.apa.az | 7

Истребитель воздушно-космических сил Российской Федерации «Су-30 М» потерпел крушение над Средиземным морем.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, в Минобороны России заявили, что оба летчика погибли.

Катастрофа произошла в 09:45 по московскому времени. Российский истребитель потерпел крушение при наборе высоты после взлета с аэродрома «Хмеймим» над акваторией Средиземного моря.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.