Начался суд над председателем Союза детей

2018-05-03 12:41 | www.oxu.az | 8

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении председателя общественного объединения «Союз детей Азербайджана» Кямали Агазаде, обвиняемой по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями).

Как передает Oxu.Az, на подготовительном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемой.

На процессе Кямаля Агазаде выразила желание ознакомиться с обвинительным актом.

Подготовительное заседание было отложено до 7 мая.

Отметим, что в период следствия в отношении К.Агазаде была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно материалам уголовного дела, она, воспользовавшись служебным положением, обманула нескольких граждан и выманила принадлежащие им 7800 манатов.

К.Агазаде занимает должность председателя Союза детей Азербайджана с 1998 года.