Трио из «Ливерпуля» побило рекорд «Реала»

2018-05-03 12:45 | www.oxu.az | 8

Нападающие футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане вместе забили 29 мячей в Лиге чемпионов и побили рекорд форвардов «Реала» Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается в Twitter-аккаунте OptaJoe.

Салах и Фирмино в этом розыгрыше турнира отличились по десять раз, на счету Мане девять голов. В сезоне-2013/2014 Роналду, Бензема и Бэйл втроем забили 28 мячей.

Рекордным стал гол Мане, который отличился во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». «Ливерпуль» в гостях проиграл со счетом 2:4, однако вышел в финал благодаря домашней разгромной победе - 5:2.

В решающем матче английская команда встретится с действующим победителем турнира мадридским «Реалом», который по итогам двух матчей оказался сильнее немецкой «Баварии». Финал пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский»