Убивший бывшую жену и ранивший ее знакомого мужчина сдался полиции

2018-05-03 12:54 | www.apa.az | 7

Полиции сдался мужчина, убивший бывшую жену и ранивший ее знакомого.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 1 мая перед домом на проспекте Хатаи Наримановского района Баку произошел конфликт между жителем Гянджи Рашадом Ибрагимзаде, его бывшей супругой Захрой Ибрагимовой и жителем Баку Эмилем Алиевым. Р. Ибрагимзаде нанес ножевые удары Э.Алиеву и З.Ибрагимовой, в результате чего женщина скончалась, а Э.Алиев был доставлен в больницу с ранениями.

Сотрудники управления полиции и прокуратуры провели следственные и оперативно-поисковые мероприятия для поимки Ибрагимзаде, скрывшегося с места происшествия.

Рашад Ибрагимзаде добровольно сдался полиции, придя в Главное управление полиции Гянджи.