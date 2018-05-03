Прогноз погоды на завтра

2018-05-03 12:56 | www.apa.az | 6

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, подует южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 22-27°, в Баку ночью 12-14°, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди. Местами будет туман, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 23-28°, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.