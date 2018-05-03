Минздрав прокомментировал резонансное видео

2018-05-03 12:50 | www.oxu.az | 7

Министерство здравоохранения внесло ясность в вызвавший резонанс в обществе видеоматериал о Доме грудного ребенка №1, находящемся в подчинении Главного управления здравоохранения г. Баку.

Как передает Oxu.Az, по словам сотрудника пресс-службы министерства Сафайи Ахмедовой, в результате проведенных разбирательств выяснилось, что кадры не отражают действительность.

По ее словам, изображения были неверно истолкованы:

«Из кадров становится ясно, что в Доме грудного ребенка в машину загружали не продовольствие, а подлежащие стирке комплекты постельного белья.

Что касается вопроса о детских подгузниках, подгузники 0-1 размера увезли, чтобы поменять их на 3-4 размеры».