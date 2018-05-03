Минобороны об обстреле армянами грузовика

2018-05-03 12:56 | www.oxu.az | 8

Сотрудники Агдамского управления механического орошения подверглись обстрелу, когда выехали в агдамское село Чеменли для ремонта неисправного артезианского колодца.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны АР в ответ на запрос относительно информации об обстреле со стороны подразделений вооруженных сил Армении сотрудников Агдамского управления механического орошения на территории прифронтового села Чеменли.

В ведомстве отметили, что автомобиль марки «Камаз 43114» с государственным номерным знаком 02-AC-416 был изрешечен пулями:

«Пять находящихся в грузовике сотрудников управления не пострадали, но машина вышла из строя и сейчас выводится с места происшествия».

Начальник управления Хафиз Азимзаде ранее сообщил, что на территории имеются сотни артезианских колодцев. Армяне, наряду с жителями села, обстреливают и работающих на территории работников.

В Минобороны считают, что это целенаправленная диверсия, нацеленная на грубое нарушение прав гражданского населения.

«Ситуация на линии фронта находится под полным контролем наших подразделений», - подчеркнули в министерстве.