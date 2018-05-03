В Азербайджане предлагают ввести запрет на рекламу лекарственных препаратов

2018-05-03 13:04 | www.apa.az | 7

В Азербайджане предлагают ввести запрет на рекламу лекарственных препаратов.

Как сообщает АПА, с таким предложением на сегодняшнем заседании выступил председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что реклама лекарственных препаратов опаснее рекламы алкогольных напитков и сигарет: «Этот вопрос также актуален в Европе, есть ограничения. Мы тоже должны заново пересмотреть этот вопрос и ввести ограничения. Потому что происходящие в последнее время инциденты дают основания для этого».