Синоптики обещают 26 градусов тепла

2018-05-03 13:00 | www.oxu.az | 8

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, подует южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 11-14°, днем - 22-27°, в столице - ночью 12-14°, днем - 24-26° тепла.



Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность - ночью - 75-85%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах возможен гром, временами дожди. Местами будет туман, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем 23-28 градусов, в горах - ночью 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.