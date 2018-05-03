"Комсомольская правда": Баку поражает своей современной архитектурой

2018-05-03 12:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Столица Азербайджана, Баку, поражает своей современной архитектурой. Об этом говорится в статье, опубликованной в “Комсомольской правде”.

«Помните знаменитую сцену из “Бриллиантовой руки”, когда во время экскурсии по узким восточным улочкам неизвестного города падает Горбунков со словами “черт побери” и получает бриллианты в гипсе вместо Геши? Эпизод снимали в Баку. Наряду с такими стопроцентно восточными картинками, Баку поражает своей современной архитектурой. Небоскребы, стекло, блеск металла – нет, это не Нью-Йорк, это столица Азербайджана», - пишет в своей статье журналистка Анна Адамайтес.

Она отмечает, что Баку другие города постсоветского пространства стали ближе для жителей Алтайского края России после открытия прямых авиарейсов.

“Барнаульские турагенты признаются, сегодня интерес к ближнему зарубежью заметен как никогда. При этом оговариваются, что данное направление – не для массового потребителя. Его выбирают те, кто уже наездился по странам, увидел весь Алтай и захотел чего-то новенького”, - пишет автор.