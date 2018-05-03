Обсуждается создание первого совместного пограничного пункта между Азербайджаном и Грузией

2018-05-03 13:08 | www.apa.az | 8

«Обсуждается создание первого совместного пограничного пункта между Азербайджаном и Грузией в рамках инициативы «Шелковый путь».

По информации местного бюро АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе на ежегодном заседании Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества в Маниле.

Министр отметил, что все страны инициативы «Шелковый путь» активно вкладывают инвестиции в инфраструктурные проекты.

«Грузия активно участвует во всех региональных проектах. Регион Центральной Азии богат минеральными ресурсами. Поэтому мы должны лучше интегрировать этот регион в мировую экономику».