В Азербайджане начали проводить операции на роговице глаза

2018-05-03 13:32 | www.oxu.az | 9

В Азербайджане началось проведение операций по трансплантации роговицы глаза.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению сказал председатель Комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что эти операции уже проводятся. Разрешение на то, в каких клиниках будут проводиться операции по трансплантации, будет давать соответствующий орган исполнительной власти:

«Возможно некоторым клиникам разрешение на проведение подобных операций не дано, но в Азербайджане эти операции уже проводятся».