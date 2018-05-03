Ахлиман Амирасланов: Те, кто распространял в Азербайджане некачественные лекарственные препараты, будут наказаны

2018-05-03 12:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Те, кто распространял в Азербайджане некачественные лекарственные препараты, будут наказаны. Об этом в четверг сказал на заседании парламентского комитета по здравоохранению председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он напомнил, что в результате мер, осуществленных республиканской прокуратурой и Главным управлением по борьбе с коррупцией, был выявлен факт распространения некачественных лекарственных препаратов.

«Лица, которые вступили в преступную связь с этими врачами, будут наказаны. Распространение лекарственных препаратов должно находиться под постоянным контролем», - сказал Амирасланов.

Председатель комитета призвал к усилению контроля в этом направлении.