Минобороны Израиля: Cтрана ждет, что РФ будет учитывать ее интересы в сфере безопасности

2018-05-03 13:04 | www.trend.az | 7

Израиль принимает в расчет российские интересы в Сирии и надеется, что РФ также будет учитывать интересы еврейского государства в сфере безопасности. Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания, передает ТАСС.

"У нас существует горячая телефонная линия между Армией обороны Израиля и российским контингентом, дислоцированным в Сирии. Мы всегда берем в расчеты российские интересы в Сирии и очень надеемся, что и Россия будет принимать в расчет интересы Израиля, связанные с нашей безопасностью", - сказал Либерман, отвечая на вопрос о возможности координации действий России и Израиля в Сирийской Арабской Республике.

По словам министра, Израиль не угрожает территориальной целостности Сирии, где "идет кровопролитная война уже много лет, погибло как минимум полмиллиона человек". Как подчеркнул собеседник издания, "чем раньше это закончится, тем раньше, я думаю, все бы могли вздохнуть спокойно".