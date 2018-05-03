Минздрав: Врачи продолжают писать в рецептах торговые названия лекарств

2018-05-03 13:20 | www.apa.az | 7

«В Азербайджане так же, как и в большинстве стран Европы, широко используются биологически активные добавки. Биологически активные добавки – это не лекарственные средства».

Как сообщает АПА, об этом сказал заведующий сектором права и внутреннего контроля Министерства здравоохранения Эльхан Азизов. По его словам, производители обязаны указывать на биологически активных добавках, что они не являются лекарственным средством: «Если врачи включат в рецепт названия биологически активных добавок, тогда в их отношении будут приняты меры административной ответственности. Потому что биологически активные вещества являются пищевыми добавками и не используются в лечебных целях».

Завсектором добавил, что лекарственные препараты должны выписываться на рецептурных бланках по международным непатентованным наименованиям: «Однако в нашей страны наименования лекарств на рецептурных бланках все еще не указываются в этой форме, врачи продолжают писать в рецептах торговые названия лекарств. Аптеки не должны продавать лекарственные препараты по рецептам, которые написаны не в соответствии с требованиями. К сожалению, сегодня фармацевтические компании договариваются с врачами. Должен отметить, что лица, которые не будут выполнять требования фармацевтической деятельности, будут штрафоваться в соответствии с законом».