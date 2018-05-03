Новое решение в борьбе с курением – ОБНОВЛЕНО

2018-05-03 14:10 | www.oxu.az | 8

Кабинет министров утвердил «Основные направления и методы информирования населения о вреде потребления табака и негативном влиянии табачного дыма на окружающую среду».

Как передает Oxu.Az, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Документ был подготовлен в соответствии со статьей 11.3 закона Азербайджанской Республики «Об ограничении использования табачных изделий» и определяет основные направления и методы информирования населения о вреде потребления табака и негативном влиянии табачного дыма на окружающую среду.

10:07

Кабмин утвердил «Основные направления и методы информирования населения о вреде потребления табака и негативном влиянии табачного дыма на окружающую среду».

Как передает Oxu.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Кабмин утвердил данное решение с целью исполнения указа президента Азербайджана от 29 декабря 2017 года.