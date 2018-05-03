Турция призвала сохранить ядерную сделку с Ираном

2018-05-03 13:07 | www.trend.az | 8

Анкара заинтересована в сохранении соглашения по иранскому атому, так как Иран выполняет взятые на себя обязательства, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, передает РИА Новости.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

"Мы приложили достаточные усилия по урегулированию этого кризиса. Ядерная сделка, подписанная Ираном и "шестеркой", имеет для нас большое значение. Насколько мы видим, Иран следует рекомендациям международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Если же он не станет следовать им в дальнейшем, тогда будут соответствующие действия. Такова позиция мирового сообщества, и мы ее поддерживаем", — сказал Аксой журналистам.