Новруз Мамедов: «Между Азербайджаном и США налажены хорошие связи»

2018-05-03 14:05 | www.apa.az | 7

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов встретился с находящейся в нашей стране делегацией Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр отметил важность этого визита. Новруз Мамедов довел до внимания, что визит является хорошей возможностью для проведения обсуждений вокруг вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений.

Коснувшись отношений между странами, премьер-министр отметил наличие очень хороших связей между Азербайджана и США: «Отношения успешно развиваются и сегодня. Мы тесно сотрудничаем во многих актуальных сферах».

Н.Мамедов отметил, что после обретения независимости Азербайджан придает большое значение расширению связей с США и Евросоюзом. «Развивающийся сегодня по демократическому пути Азербайджан верен избранному направлению. Связи с США и Евросоюзом развиваются успешно», - сказал Новруз Мамедов.

Говоря о сложившейся сегодня геополитической напряженности в мире, премьер-министр подчеркнул, что регион, в котором расположен Азербайджан, является одним из сложных с геополитической точки зрения.

Касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Новруз Мамедов подчеркнул, что в результате агрессии армянских вооруженных сил 20% наших земель были оккупированы, более 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Он отметил, что конфликт до сих пор не урегулирован из-за неконструктивной позиции Армении.



Он сказал, что в этом году будет отмечаться 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на Востоке, объявившей о своей независимости в 1918 году. По распоряжению главы государства 2018 год в нашей стране был объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики», в нашей стране проводится ряд важных мероприятий.



Новруз Мамедов заявил, что наша страна по-прежнему верна сложившимся 100 лет назад в Азербайджане традициям правовой, демократической государственности.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, глава делегации Роберт Гудлат подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами и отметил важность дальнейшего сотрудничества.



Он обратил внимание, что сотрудничество с Азербайджаном ценно для США.



Стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических отношений между Азербайджаном и США и других вопросов, представляющих взаимный интерес.