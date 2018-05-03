МВФ прогнозирует рост экспорта товаров и услуг Азербайджана в 2019 году до 24 млрд. долларов

2018-05-03 14:27 | www.apa.az | 7

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экспорта товаров и услуг Азербайджана в 2018 году до 22,4 млрд. долларов, в 2019 году – до 23,6 млрд. долларов.

Как передает АПА-Экономикс, такие прогнозы приведены в обновленном региональном обзоре фонда по странам Среднего Востока, Северной Африке, Афганистану и Пакистану. Согласно оценкам МВФ, в 2018 году импорт товаров и услуг в Азербайджан составит 18 млрд. долларов, в 2019 году - 18,3 млрд. долларов. По оценкам МВФ, в 2017 году экспорт товаров и услуг из Азербайджана составил 19,1 млрд. долларов, импорт - 16,1 млрд. долларов.