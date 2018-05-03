Депутат предложил запретить рекламу лекарств

2018-05-03 14:12 | www.oxu.az | 8

Председатель комитета здравоохранения Милли меджлиса (парламента) АР Ахлиман Амирасланов высказался против рекламы лекарственных препаратов.

Как передает Oxu.Az, по словам парламентари, реклама лекарств более пагубна и опасна, чем даже реклама сигарет и спиртных напитков.

Амирасланов отметил, что реклама лекарств запрещена во многих странах мира.

«Поэтому считаю, что в будущем обязательно необходимо вернуться к этому вопросу. Реклама лекарственных препаратов должна быть запрещена. Это недопустимо», - сказал он.

Kямиль ГАМЗАОГЛЫ

