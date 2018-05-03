Житель Агджабеди до смерти избил мать

2018-05-03 14:17 | www.oxu.az | 8
Жительницу района Махиру Азадову нашли мертвой в ее доме, передает Oxu.Az со ссылкой на МВД.
Информация об этом поступила 2 мая в час ночи в отделение полиции Агджабединского района.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники органов прокуратуры, были осуществлены соответствующие мероприятия.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.
В результате следственных и оперативных мероприятий было установлено, что в тот день между М.Азадовой и ее ранее судимым сыном Эльманом Керимовым возник спор, в результате которого находившийся под воздействием алкоголя мужчина избил мать и племянника (сына брата) Багдана Керимова.
Подозреваемый в совершении преступления Э.Керимов задержан сотрудниками полиции.
По факту ведется расследование.