Житель Агджабеди до смерти избил мать

2018-05-03 14:17 | www.oxu.az | 8

Жительницу района Махиру Азадову нашли мертвой в ее доме, передает Oxu.Az со ссылкой на МВД.

Информация об этом поступила 2 мая в час ночи в отделение полиции Агджабединского района.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники органов прокуратуры, были осуществлены соответствующие мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.

В результате следственных и оперативных мероприятий было установлено, что в тот день между М.Азадовой и ее ранее судимым сыном Эльманом Керимовым возник спор, в результате которого находившийся под воздействием алкоголя мужчина избил мать и племянника (сына брата) Багдана Керимова.

Подозреваемый в совершении преступления Э.Керимов задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.