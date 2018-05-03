Автомобиль известного вайнера отправили на штрафстоянку – ВИДЕО

2018-05-03 14:29 | www.oxu.az | 7

Дорожная полиция Баку изъяла и отправила на штрафную автостоянку автомобиль марки «Нива» с государственным номером 10-SL-019, принадлежащий известному видеоблогеру Гусейна Азизоглу.

Как передает Oxu.Az, причиной принятия мер в отношении вайнера стало полное нарушение правил дорожного движения.

В частности, вайнер, который недавно сменил госномер своего автомобиля, также произвел большие изменения в заводской конструкции автомобиля.

Использовались запретный ксеноновый свет, не предусмотренные для данной марки автомобиля фары и дополнительные стопы, а также незаконный тюнинг, звукоусилители в салоне и другие приборы.