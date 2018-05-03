Иордания рассчитывает на расширение координации с Россией по Сирии

2018-05-03 13:48 | www.trend.az | 7

Иордания рассчитывает на продолжение тесного диалога двух стран после переизбрания Владимира Путина на пост президента, а также надеется на расширение координации Москвы и Аммана по сирийской и палестинской проблемам, заявил глава МИД Иордании Айман Сафади, передает РИА Новости.

Министр передал поздравления от короля Иордании Путину по случаю переизбрания на посту президента РФ.

"И хотели бы выразить надежду на продолжение тесного диалога на благо реализации наших совместных интересов и на благо совместного участия в решении ряда региональных проблем", — заявил он на переговорах с Лавровым в Сочи.

Сафади также передал поздравление правительства Иордании по случаю предстоящего празднования Дня Победы.

"Поздравляем вас от всей души, желаем, чтобы отношения и связи между нашими народами и странами продолжали основываться на открытости, искренности и прозрачности, также надеемся на расширение нашего сотрудничестве, консультаций и координации действий в том, что касается сирийского урегулирования и палестинской проблемы", — добавил Сафади.