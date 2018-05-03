Мусабеков: За кулисами в Армении идет ожесточенный торг

2018-05-03 14:47 | www.oxu.az | 8

Улицы Армении бурлят, а за кулисами идет ожесточенный политический торг.

Как передает Oxu.Az, об этом написал на своей странице в Facebook депутат Милли Мджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

По его словам, сторонники Пашиняна парализовали Армению.

«Перекрыты транспортные магистрали, блокированы госучреждения. Бастуют студенты, врачи, многие предприятия. Закрыты объекты торговли. Острое противостояние власти и улицы налицо.

Ситуация кажется безвыходной, но думаю, что за кулисами идет ожесточенный политический торг», - отметил он.

Политолог уверен, что Пашинян вовсе не собирался договариваться с РПА как с фракцией большинства в Национальном Собрании.

«Хотя вслух это не говорилось, но его цель заключается в том, чтобы перетащить на свою сторону с десяток депутатов РПА и сформировать новое парламентское большинство.

Поэтому Пашинян отказывался говорить о том, кто и каким министром будет, какие первоочередные действия намерен осуществить», - подчеркивает Мусабеков.

Депутат пишет, что Пашинян требовал избрать себя премьер-министром, а все остальные вопросы оставить на потом.

«РПА стало очевидно, что абсолютное большинство их депутатов и представителей в правительстве будут выброшены вон. Многих ожидают преследования.

Пашинян намеревался, опираясь на новое большинство в парламенте, сформировать удобное для себя и своих сторонников правительство, затем провести выгодные изменения в избирательном законодательстве, осуществить некоторые популистские меры, которые позволят на внеочередных выборах одержать победу и обеспечить долговременную власть в Армении.

Однако РПА, не без помощи и поддержки Москвы, смогла сохранить единство», - написал депутат.

Он отметил, что лишь один депутат из правительственной фракции проголосовал 1 мая за кандидатуру Пашиняна.

«Уверен, что одновременно с давлением посредством взбудораженной улицы Пашинян продолжает за кулисами политический торг с правящей элитой РПА.

Скорей всего, посредниками выступают действующий президент Армен Сарисян и спикер Национального Собрания Ара Баблоян.

Удастся ли договориться об иной, не Пашиняне, компромиссной фигуре премьер-министра или о создании большой коалиции с участием всех парламентских фракций, включая РПА, а не ее отдельных ренегатов, покажет время.

Альтернативой является силовой сценарий или нарастающий хаос.

Мы в Азербайджане должны быть готовы к разному развитию событий», - подчеркивает Мусабеков.

Али Мамедов

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