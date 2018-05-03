Узбекистан откроет новые консульства в России

2018-05-03 13:51 | www.trend.az | 8

Узбекистан в 2018 году намерен открыть консульства в Казани, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом, как передаёт АН "Подробно.uz", заявил посол Узбекистана в России Бахром Ашрафхонов в интервью газете «Народное слово».

«Для выполнения поручения главы государства по всесторонней поддержке узбекистанцев в России, исходя из увеличения числа обращений граждан, изучается вопрос об открытии новых консульских учреждений в ряде федеральных округов России. С марта этого года действует новое Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в 2018 году откроются консульства и в Казани, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Екатеринбурге», - заявил посол.