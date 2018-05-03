Пашинян собрал необходимое число подписей для выдвижения в премьеры

2018-05-03 13:51 | www.trend.az | 7

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента, необходимые для выдвижения кандидатуры в премьеры Армении. Об этом в четверг в парламенте заявил журналистам депутат от оппозиционного блока "Елк" ("Выход") Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

"Мы смогли собрать подписи одной трети депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра", - отметил Мирзоян.

Представитель блока "Царукян", депутат Наира Зограбян сообщила журналистам, что из 31 депутатов ее блока 27 уже подписались под документом.