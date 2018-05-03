Moody's отозвало рейтинг банка «МБА-Москва»

2018-05-03 14:41 | www.apa.az | 7

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах банка «МБА-Москва», российской «дочки» Международного банка Азербайджана (МБА).

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на пресс-релиз агентства, все долгосрочные рейтинги на момент отзыва имели прогноз «стабильный». «Moody's приняло решение отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера», - отмечается в сообщении.

Отметим, что МБА 14 марта этого года объявил о ликвидации дочерних структур в России и Грузии – «МБА-Москва» и «МБА-Грузия».