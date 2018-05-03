Премьер-министр: Мы успешно налаживаем связи и с США, и с ЕС

2018-05-03 14:52 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Новруз Мамедов встретился в четверг с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Палаты представителей Конгресса США.

Как передает Oxu.Az, на встрече Н.Мамедов подчеркнул большую значимость этого визита, отметив, что он дает хорошие возможности для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений.

Коснувшись отношений между двумя странами, премьер отметил наличие очень хороших связей между независимой Азербайджанской Республикой и Соединенными штатами Америки.

Новруз Мамедов отметил, что после восстановления независимости Азербайджан придавал особое значение расширению связей с США и Евросоюзом.

Премьер-министр затронул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, сказал, что конфликт остается нерешенным из-за деструктивной позиции Армении.

Премьер-министр сказал, что в этом году состоится 100-летний юбилей Азербайджанкой Демократической Республики - первой демократической республики на Востоке, объявившей независимость в 1918 году:

«Наша страна и сегодня верна традициям демократической государственности, созданной в Азербайджане 100 лет назад».

Руководитель делегации Роберт Гудлат выразил удовлетворение от пребывания в Азербайджане с визитом, подчеркнул, что отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, отметил важность продолжения этого сотрудничества в будущем.

В ходе встречи стороны обсудили расширение экономико-торговых связей между Азербайджанской Республикой и США и вопросы, представляющие взаимный интерес.