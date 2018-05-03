Азербайджан с начала года сократил производство электроэнергии

2018-05-03 14:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2018 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане, было выработано 7,66 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против более 7,77 миллиарда киловатт-часов, произведенных за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении ОАО, распространенном в четверг.

В сообщении отмечается, что в апреле текущего года электростанциями ОАО было выработано свыше 1,66 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 1,74 миллиарда киловатт-часов, выработанных в апреле прошлого года.

В 2017 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 21,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 22,6 миллиарда киловатт-часов, произведенных в 2016 году.