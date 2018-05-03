Токай Мамедов похоронен во II Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО

2018-05-03 15:02 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, в прошедшей в мечети Тезе пир церемонии прощания приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, министр образования Джейхун Байрамов, начальник Секретариата президента Азербайджанской Республики Дилара Сеидзаде, деятели культуры и искусства, члены семьи покойного.

Министр Абульфас Гараев назвал Токая Мамедова видным скульптором и педагогом: «Статуи Токая Мамедова – успешные образцы искусства скульптуры Азербайджана. Токай Мамедов обучался в Баку и в России, изучил секреты искусства у видных преподавателей. На протяжении многих лет он вносил свой вклад в формирование художественной школы в Азербайджане. Он всегда был в контакте с молодежью, преподавал им. Творчество Токая Мамедова всегда было в центре внимания нашего государства».

Народные художники Омар Эльдаров, Агаали Ибрагимов, депутат Рафаэль Гусейнов, директор Азербайджанского национального музея искусств Чингиз Фарзалиев поделились воспоминаниями о Токае Мамедове.

Сын народного художника Джахангир Мамедов от имени семьи выразил благодарность президенту Азербайджана и участникам церемонии за уважение и почтение к памяти Токая Мамедова.

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12:40

В мечети Тезе пир началась церемония прощания с народным художником, выдающимся скульптором Токаем Мамедовым.

Как сообщает АПА, в церемонии прощания принимают участие деятели культуры и общественные деятели, представители общественности и близкие умершего.

После церемонии прощания, которое завершится в 14:00, тело видного деятеля искусства будет предано земле во II Алее почетного захоронения.

Токай Мамедов умер 2 мая на 91 году жизни в больнице, где проходил лечение.

Он является автором многочисленных скульптур и надгробных памятников, в том числе Насими, Мухаммеда Физули, Мешеди Азизбекова, Узеира Гаджибекова, Кероглу и других исторических деятелей.