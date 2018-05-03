Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордно низкого уровня

2018-05-03 15:06 | www.apa.az | 8

Курс турецкой лиры в четверг упал до рекордно низкого уровня в паре с долларом США после выхода официальных данных об апрельской инфляции, которые оказались хуже ожиданий рынка.

Как передает АПА-Экономикс, в ходе торгов 3 мая курс лиры к доллару упал на 1,3%, до 4,2296 лиры за доллар. По отношению к евро турецкая нацваюта подешевела на 1,6%, до 5,0731 лиры.

За последние два месяца курс лиры к евро упал на 10% к бивалютной корзине (доллар и евро). С начала года лира дешевеет максимальными темпами среди всех валют развивающихся стран, кроме аргентинского песо: на 11,4% к доллару и на 11,3% к евро.