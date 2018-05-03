Премьер-министр призвал народ Турции объединиться вокруг правящей партии

2018-05-03 14:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступил с прощальной речью и призвал народ Турции объединиться вокруг турецкого правительства, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Премьер-министр отметил, что экономические и политические высоты, которых достигла Турция, были не из легких.

«Пусть знает каждый, что правящая партия Справедливости и развития (ПСР) всегда выступала в интересах турецкого народа», - сказал Йылдырым.

Йылдырым также выразил уверенность в том, что во время президентских и парламентских выборов народ Турции поддержит ПСР.