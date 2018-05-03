В Азербайджане предложено проводить связанные с качеством лекарств проверки без предупреждения

2018-05-03 14:19 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Начальник Инспекции контроля над качеством лекарств Центра аналитической экспертизы минздрава Парвиз Азизбеков предлагает проводить проверки на объектах без предупреждения.

«Будет лучше, если в дальнейшем в законодательство, связанное с проверками, будут внесены изменения. Проводимые в настоящее время проверки неэффективны, потому что до проверки объект об этом предупреждается о ней, и предприниматель успевает принять соответствующие меры. В связи с этим минздрав подготовит предложения о том, чтобы проверки проводились без предупреждения», - сказал в четверг на заседании парламентского комитета по здравоохранению Азизбеков.

Он напомнил, что, согласно законодательству, внеплановые проверки проводятся только на основании жалоб, информации, распространенной в СМИ, обращения государственного органа.