Умайра Тагиева получила должность в Минэкологии

2018-05-03 15:10 | www.oxu.az | 9

Умайра Тагиева приступила к работе в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Информацию об этом Oxu.Az подтвердила глава пресс-службы ведомства Ирада Ибрагимова.

Сообщается, что У.Тагиева будет работать в отделе экологической пропаганды аппарата министерства.

«Теперь Умайра Тагиева будет информировать общественность относительно работ, проводимых отделом экологической пропаганды, будет время от времени появляться в эфире в связи с прогнозами погоды, атмосферным воздухом, результатом мониторингом воды в Каспийском море и другими вопросами», - отметила И.Ибрагимова.

Отметим, что в 2015 году У.Тагиева был освобождена от должности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. На этот пост был назначен главный гидролог бюро Асиф Вердиев.

Эльвин ПАШАЗАДЕ

