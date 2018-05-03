Пять дней подряд будут нерабочими в июне

2018-05-03 15:18 | www.oxu.az | 9

В Азербайджане 15 июня будет нерабочим днем в связи с Днем национального спасения. Кроме того, 15-16 числа в стране отмечается праздник Рамазан.

Как передает Oxu.Az, согласно Трудовому кодексу, так как два праздника – День национального спасения и праздник Рамазан – приходятся на один день, а 16 июня – на субботу, то 18-19 июня также будут нерабочими.

Таким образом, пять дней подряд - 15,16,17,18 и 19 июня будут нерабочими. 20 июня граждане Азербайджана выйдут на работу.

День Вооруженных сил Азербайджанской Республики 26 июня также является нерабочим днем в стране.