Gönül Nagiyeva, Almıla Hatun karakteriyle izleyiciyi etkiledi

2018-05-03 15:15 | www.trend.az | 1

Diriliş Ertuğrul dizisine Almıla Hatun karakteriyle giriş yapan güzel oyuncu Gönül Nagiyeva, yeni tarzıyla izleyiciyi etkiledi.

Almıla Hatun karakterine benzemesi için saçı makineyle sıfıra vurulan Nagiyeva, canlandırdığı karakterle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Almıla Hatun’un hangi oyuncu olduğu izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Sosyal medya ve arama motorlarından ‘Almıla Hatun kimdir’ şeklinde araştırma yapan izleyiciler, Almıla Hatun’un gerçekte güzel oyuncu Gönül Nagiyeva olduğunu öğrenince şaşırdı. Canlandırdığı karakter sebebiyle saçı sıfıra vurulan güzel oyuncunun ‘savaşçı kadın’ tarzı büyük beğeni aldı.

Oyunculuğuyla göz dolduran Almıla Hatun, izleyiciye de kendini sevdirdi. Almıla Hatun’un pazara giriş sahnesindeki performansı, sosyal medyada en çok paylaşılan ve yorum yapılan bölüm oldu.

Pazardaki hareketiyle Ertuğrul’a kendini sevdirdi

Diziye 116. bölümünde giriş yapan Almıla Hatun, Ertuğrul’la karşı karşıya gelmiş ve pazardaki satıcının sattığı kötü malları şikayet etmiştir. İşin nasıl yapılması gerektiğini de anlatan Almıla Hatun, kendisini Ertuğrul’a sevdirmiştir. Ancak Ertuğul bir yandan da şüphe duymaktadır.

Tabakhane kuracak olan Almıla Hatun’un pazardan tezgah isteği de Ertuğrul tarafından kabul edilir. Dizinin ilerleyen dakikalarında Almıla Hatun’un ajan olarak sızdığı, Ertuğrul’un baş düşmanı Noyan’ın kızkardeşi olduğu anlaşılır. Almıla Hatun’un gerçek adının da Alangoya olduğu ortaya çıkar.

Gönül Nagiyeva kimdir?

Gönül Nagiyeva, 1982 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğdu. Çocuk yaşlarda oyunculuğa merak saldı.

Küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. Üniversite yıllarında radyo ve televizyonda sunuculuk yaptı.

Üniversitenin Kamu Akademisi bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Aramızda Kalsın, 2012 yılında Mahkumlar, 2013 yılında Kanun Namına adlı

dizilerde oynadı. 2014 yılında Türkiye’den bir yapım şirketinden teklif aldı ve Terkedilmiş adlı

sinema filminde başrol oynadı. 2015 yılında Zaman Adlı Tren adlı filmde oynadı. Türkiye’de film sektöründe ciddi teklifler gelmeye başlayınca İstanbul’a taşınmaya karar verdi. 2016