В Азербайджане в этом году в ДТП погибли 162 человека

2018-05-03 15:20 | www.apa.az | 8

В Азербайджане стало известно число погибших в ДТП.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по статистике, за январь-март 2018 года на дорогах Азербайджана было совершено 376 ДТП, что на 7,6% меньше, чем в том же периоде прошлого года. В этих ДТП пострадали 505 человек, что меньше на 11,9%. Из них 162 человека погибли, 343-получили травмы. 35,1% ДТП произошли в дневное время суток, 37,2% - ночью, 27,7% - с наступлением сумерек. 26,3% ДТП произошли в выходные дни.

91,8% ДТП произошли в населенных пунктах. Число погибших в этих ДТП по сравнению с тем же периодом прошлого года возросло на 14,3% и составило 136 человек, число пострадавших уменьшилось на 15% и составило 328 человек.