Nar обнародовал результаты деятельности в первом квартале 2018 года

2018-05-03 14:35 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - ООО «Azerfon» (торговая марка Nar) обнародовало результаты деятельности в первом квартале текущего года. Согласно этим данным, компания продемонстрировала высокую динамику роста сразу по нескольким показателям. Высокие результаты были достигнуты не только в столице, но и на территории регионов страны, что стало возможным благодаря мерам, направленным на усовершенствование сети мобильного оператора в регионах. Также, во многом благодаря выгодным интернет-пакетам Nar, уровень использования услуг мобильного интернета в первом квартале этого года повысился на 68%. Более того, несмотря на мировую тенденцию спада в спросе на услуги мобильных звонков, общий объем звонков в сети Nar остался без изменений, по сравнению с результатами прошлого года.

В течение первых трех месяцев текущего года оператором было установлено 156 новых базовых станций. Также 84 новые станции LTE были установлены в Баку и на Апшеронском полуострове, в то время как 63 станции LTE были введены в эксплуатацию в регионах Гянджа, Гёйчай, Губа, Джалилабад, Мингячевир, Сальян, Шеки, Шямкир, Товуз, Загатала и др. Абоненты Nar, проживающие в регионах, могут пользоваться интернет-ресурсами еще более эффективно, благодаря скорости обеспечиваемой технологией LTE и достигающей 225 мегабит в секунду.

«Я положительно оцениваю результаты, показанные нами в первом квартале текущего года. Эти результаты стали возможными благодаря выгодным ценам и стратегии ориентированности на клиента оператора Nar. Инвестиции, вложенные нами в инфраструктуру сети, позволили в значительной степени увеличить охват сети 3G и 4G», - отметил главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке, комментируя обнародованные результаты.