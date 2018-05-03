Замглавы МИД Украины прибыл в Азербайджан

2018-05-03 14:39 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице Facebook посольства Украины в Азербайджане.
Боднар примет участие в украино-азербайджанских политических консультациях.
«Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества» , - отмечается в сообщении.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в 2017 году составил 810,2 миллиона долларов, из которых примерно 460 миллиона долларов пришлись на импорт украинской продукции.
(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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