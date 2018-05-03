Арпадараи: Бакинское Гран-при не относится к гонкам в Майами

2018-05-03 15:40 | www.oxu.az | 8
Информация в СМИ о том, что руководство «Формулы-1» заменит Гран-при Азербайджана на этап в Майами (США), не соответствует действительности.
Об этом Oxu.Az заявила глава Отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.
«Насчет того, что в Майами пройдет этап Гран-при мы комментировать не будем. Это согласовывается между мэрией города и руководством «Формулы-1. Наше, бакинское Гран-при никак не относится к гонкам в Майами», - сказала она.
Арпадараи подчеркнула, что даже если добавят новые трассы (городские или автодромы), Гран-при Азербайджана все равно будет в календаре, как минимум на ближайшие 2 года.
«Потому что имеется действующий контракт», - подчеркнула глава Отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании BCC.