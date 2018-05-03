В Китае появится крупнейший в мире комплекс по производству альтернативной энергии

2018-05-03 14:42 | www.trend.az | 7

Компания по развитию гидроэнергетики Huanghe Нydropower Development co.,LTD. при Государственной энергетической инвестиционной корпорации Китая планирует построить крупнейший в мире комбинированный комплекс, вырабатывающий электричество с помощью воды, солнца и ветра, сообщает People's Daily.

Как стало известно, по завершению строительства данный комплекс в течение года сможет выработать 4160 МВт гидроэлектроэнергии, 2000 МВт ветровой электроэнергии и 4000 МВт солнечной энергии.