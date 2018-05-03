КТЖ продала акции АО «Транстелеком»

2018-05-03 14:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания «Қазақстан темір жолы» продала 26 процентов доли участия и минус 1 акцию в АО «Транстелеком» на сумму 9,4 миллиарда тенге, сообщает в пресс-служба Фонда «Самрук-Қазына».

Продажа акций «Транстелекома» осуществлялась посредством открытого двухэтапного конкурса и была согласована с Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Казахстана.

Название компании-покупателя пока не разглашается.

На первом этапе потенциальные покупатели прошли квалификационный отбор. В ходе второго этапа конкурса прошедшие отбор претенденты представили свои ценовые предложения. Договор о купле-продаже акций заключен, и в течение 90 календарных дней покупатель обязуется оплатить соответствующую сумму.

Покупатель акций «Транстелекома» по условиям договора купли-продажи должен сохранить профиль деятельности компании, а также обеспечить исполнение обязательств по действующему коллективному договору.

У АО «НК «Қазақстан темір жолы» осталось 25 процентов плюс 1 акция, которые позволяют влиять на отдельные решения, принимаемые общим собранием акционеров АО «Транстелеком».

АО «Транстелеком» — один из крупнейших операторов связи Казахстана, специализирующийся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в IT-секторе, сфере связи, автоматики и энергетики.