Глава ЕП: Сербия и Черногория могут вступить в Евросоюз в 2025 году

2018-05-03 14:48 | www.trend.az | 5

Сербия и Черногория могут войти в состав Евросоюза в 2025 году, заявил в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни, передает РИА Новости.

"Я считаю, что в 2025 году Сербия и Черногория могут стать членами Европейского союза",- сказал он журналистам в Брюсселе.

Еврокомиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".