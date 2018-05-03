Назначен директор Департамента контроля за экспортно-импортными операциями Минналогов

2018-05-03 16:09 | www.apa.az | 5

Назначен директор Департамента контроля за экспортно-импортными операциями Минналогов.

Как передает АПА-Экономикс, на эту должность назначен Азер Огтай оглу Мамедов, ранее работавший в Госкомтаможни.

Напомним, что Департамент контроля за экспортно-импортными операциями в Министерстве налогов создан в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 апреля «О мерах по совершенствованию системы надзора над экспортно-импортными операциями». Цель создания департамента - обеспечить прозрачность финансового учета, увеличение поступлений в бюджет, упрощение процедур экспорта ненефтяной продукции, увеличение объемов экспорта, оказание поддержки государственным органам, осуществляющим фискальную политику в этой сфере и усовершенствование системы контроля экспортно-импортными операциями.