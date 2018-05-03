Эксперт прогнозирует закрытие банков

2018-05-03 16:06 | www.oxu.az | 6

Состояние нескольких банков в Азербайджане неблагополучное, эти банки могут закрыться.

Об этом Oxu.Az сказал экономический эксперт Акрам Гасанов.

По его словам, в зоне риска находятся относительно небольшие банки:

«Для оздоровления этих банков ничего не делается.

Фактически есть два способа оздоровления банка. Первый – привлечь дополнительного акционера. За последний год ни один акционер не пытался инвестировать в какой-либо банк и стать пайщиком.

Второй способ - Центробанк должен выдавать банкам кредиты, а этого не происходит».

А.Гасанов считает, что основная проблема банков – большой объем проблемных кредитов:

«Порой банки бывают вынуждены создавать резервы в размере до 100 процентов данных кредитов.

Из-за создания резервов их капиталы сокращаются и не удовлетворяют требованиям законодательства о минимальном совокупном капитале, а у некоторых совокупный капитал и вовсе отрицательный.

Но это не означает, что банк должен быть закрыть. Если банк сможет вернуть данный кредит, то эта проблема может быть решена».

По словам эксперта, у банков нет денег, так как они не могут получить кредиты. Они ждут, пока им вернут взятые кредиты:

«Некоторым банкам за последний год удалось вернуть значительный объем проблемных кредитов.

Но палата (Палата по надзору над финансовыми рынками - ред.) не только не дает банкам положительное заключение для получения кредитов, но и наложила санкцию на часть из них, ограничив их деятельность.

В частности, запрещено принимать незастрахованные вклады. Правда, банки не могут информировать об этом общественность. Ведь в этом случае имеющиеся вкладчики заберут свои вклады, то есть это может привести к панике».

А.Гасанов подчеркнул, что в случае неоказания необходимой поддержки банкам их закрытие неизбежно.

Л.А.

