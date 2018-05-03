Эксперт прогнозирует закрытие банков

2018-05-03 16:06 | www.oxu.az | 6
Состояние нескольких банков в Азербайджане неблагополучное, эти банки могут закрыться.
Об этом Oxu.Az сказал экономический эксперт Акрам Гасанов.
По его словам, в зоне риска находятся относительно небольшие банки:
«Для оздоровления этих банков ничего не делается.
Фактически есть два способа оздоровления банка. Первый – привлечь дополнительного акционера. За последний год ни один акционер не пытался инвестировать в какой-либо банк и стать пайщиком.
Второй способ - Центробанк должен выдавать банкам кредиты, а этого не происходит».
А.Гасанов считает, что основная проблема банков – большой объем проблемных кредитов:
«Порой банки бывают вынуждены создавать резервы в размере до 100 процентов данных кредитов.
Из-за создания резервов их капиталы сокращаются и не удовлетворяют требованиям законодательства о минимальном совокупном капитале, а у некоторых совокупный капитал и вовсе отрицательный.
Но это не означает, что банк должен быть закрыть. Если банк сможет вернуть данный кредит, то эта проблема может быть решена».
По словам эксперта, у банков нет денег, так как они не могут получить кредиты. Они ждут, пока им вернут взятые кредиты:
«Некоторым банкам за последний год удалось вернуть значительный объем проблемных кредитов.
Но палата (Палата по надзору над финансовыми рынками - ред.) не только не дает банкам положительное заключение для получения кредитов, но и наложила санкцию на часть из них, ограничив их деятельность.
В частности, запрещено принимать незастрахованные вклады. Правда, банки не могут информировать об этом общественность. Ведь в этом случае имеющиеся вкладчики заберут свои вклады, то есть это может привести к панике».
А.Гасанов подчеркнул, что в случае неоказания необходимой поддержки банкам их закрытие неизбежно.