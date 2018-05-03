Moody's отозвало рейтинги российской "дочки" Межбанка Азербайджана

2018-05-03 14:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение об отзыве рейтингов дочерней структуры Международного банка Азербайджана в России - "МБА-Москва", сообщает агентство в четверг.

Согласно сообщению, рейтинги были отозваны по собственным бизнес-причинам агентства.

Отметим, что на момент отзыва долгосрочный депозитный рейтинг "МБА-Москва" в национальной и иностранной валютах был утвержден на уровне B3, краткосрочные рейтинг депозитов в местной и иностранной валюте - на уровне Not Prime, долгосрочная оценка риска контрагентов - B2 (cr), кредитная оценка (BCA) и скорректированная BCA - на уровне b3. По всем долгосрочным рейтингам банка наблюдался стабильный прогноз.

Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году, и является дочерней структурой Международного банка Азербайджана в России.

Напомним, что акционеры Международного банка Азербайджана в марте приняли решение ликвидировать дочерние предприятия в России и Грузии, что связано с подготовкой к продаже принадлежащих правительству акций банка.