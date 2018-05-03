Задержаны лица, требовавшие у руководителя известной компании по производству энергетических напитков 50 тыс. долларов

2018-05-03 16:15 | www.apa.az | 4

В Главное управление по борьбе с коррупцией обратился глава одной из известных в Азербайджане компаний по производству энергетических напитков. Он заявил, что некие Мамед и Фикрет шантажировали его тем, что снимут и распространят в соцсетях видео, на котором будет запечатлен процесс вскрытия банки производимого его компанией энергетического напитка с мертвой мышью внутри.

Как сообщили АПА в МВД, за нераспространение видео эти лица требовали от руководителя компании 50 000 долларов США.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией оперативно-розыскных мероприятий при получении от руководителя компании 10 000 долларов США были задержаны жители города Баку – Мамед Аббасов и Фикрет Абдуллаев. При обыске у М.Аббасова были изъяты деньги, которые шантажисты получили путем угрозы. В своих показаниях задержанные признались в содеянном.

По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, принимаются необходимые оперативно-следственные меры.