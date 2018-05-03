Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

2018-05-03 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 3 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня полковник-лейтенант Александр Непокрытых.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнийен Йович, Мартин Шустер и руководитель Группы планирования высокого уровня полковник Владимир Минарик.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.