В Абшеронском районе домработница украла из дома золото на 20 тысяч манатов

2018-05-03 16:25 | www.apa.az | 4

В Абшеронском районе из квартиры были украдены золотые изделия на 20 тысяч манатов.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, обратившаяся в службу «102» МВД жительница Абшеронского района сказала, что из ее квартиры украли ювелирные изделия.



Сотрудники Управления полиции Абшеронского района немедленно прибыли по адресу в Хырдалан и приняли соответствующие меры. В результате расследования стало известно, что 15 апреля из квартиры было украдено золото на 20 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана работающая в том доме домработница, жительница города Хырдалан Зивяр Рагимова.

По факту ведется расследование.